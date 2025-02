Caminhão bate em guincho e provoca acidente na BR-376

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um acidente envolvendo um guincho leve da concessionária Arteris Litoral Sul e um caminhão foi registrado na tarde desta quinta-feira (06), na BR-376, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), após ser atingido pelo caminhão, o guincho bateu na mureta que separa as pistas. Já o motorista do caminhão perdeu o controle, invadiu a pista contrária, bateu em outra mureta e tombou.

O acidente aconteceu no km 662, na pista sentido Curitiba. Por conta da colisão a pistou ficou parcialmente interditada. Por volta das 16h50, a via foi totalmente liberada.

Ainda conforme detalhes repassados pela PRF, um colaborador da concessionária teve ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico. Os outros envolvidos no acidente na BR-376 não se machucaram.