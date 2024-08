Um caminhão ficou preso na trincheira da Rua Comendador Fontana, sob a Avenida João Gualberto, no bairro Alto da Glória, em Curitiba, na noite deste sábado (3). O incidente aconteceu por volta das 20h15. O caminhão do tipo baú, de grande porte, era alto demais para a passagem.

No local há uma placa que avisa a altura limite de 4,2 metros. Quando o caminhão enroscou, o trânsito era tranquilo. O caminhão estava na faixa central, possibilitando a passagem dos demais veículos por ambos os lados. No entanto, a presença de outras pessoas, além do motoristas, deixaram o cenário perigoso.

O desrespeito à sinalização pode resultar em multa para o motorista.

