Camerata Antiqua de Curitiba se apresenta em missa solene no Vaticano

A Camerata Antiqua de Curitiba realizou uma apresentação histórica na tarde desta sexta-feira (23/1) na Basílica Papal de Santa Maria Maior, em Roma. O concerto ocorreu durante uma missa solene em língua portuguesa, marcando as celebrações dos 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé.

A escolha do grupo curitibano para a ocasião foi feita pela Embaixada do Brasil junto à Santa Sé, reafirmando sua importância no cenário musical nacional. O evento reuniu autoridades brasileiras e internacionais, fiéis e peregrinos de diferentes partes do mundo.

A missa foi celebrada pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, com a presença de mais de 100 concelebrantes e seis cardeais. Durante a homilia, Parolin destacou o significado histórico da relação entre o Brasil e a Igreja Católica.

O repertório da Camerata focou na música sacra brasileira do início do século XIX, com destaque para obras de José Maurício Nunes Garcia, importante nome da música colonial brasileira. A apresentação foi conduzida pelo maestro Ricardo Bernardes, especialista em práticas historicamente informadas.

A transmissão ao vivo pela Vatican News em português alcançou mais de 5 mil espectadores em apenas uma hora. Após esta apresentação, a Camerata Antiqua de Curitiba continuará sua turnê italiana com concertos na Universidade La Sapienza e na Embaixada do Brasil em Roma.