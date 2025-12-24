Camerata Antiqua de Curitiba fará turnê histórica em Roma em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Camerata Antiqua de Curitiba, renomado conjunto brasileiro de música antiga, realizará uma turnê histórica em Roma em janeiro de 2026. O grupo fará três concertos na capital italiana, incluindo uma apresentação na Basílica de Santa Maria Maggiore, um dos templos mais importantes do catolicismo mundial.

A viagem acontece a convite da Embaixada do Brasil junto à Santa Sé, com apoio da Lei Rouanet e da Secretaria de Estado da Cultura. A turnê marca um momento significativo para o grupo curitibano, reconhecendo sua excelência artística no cenário internacional.

O concerto na Basílica de Santa Maria Maggiore, em 23 de janeiro, será aberto ao público e celebrará os 200 anos da relação entre o Brasil e a Santa Sé. O programa destacará obras de José Maurício Nunes Garcia, importante nome da música colonial brasileira.

Sob a regência do maestro Ricardo Bernardes, especialista em práticas históricas, a Camerata apresentará um repertório que inclui trechos da Missa em Mi Bemol e outras composições relevantes do período colonial brasileiro.

Além da apresentação na basílica, o grupo fará concertos na Aula Magna da Universidade La Sapienza e na Embaixada do Brasil em Roma, explorando um panorama da música brasileira do século 19 à contemporaneidade.

A turnê em Roma representa o reconhecimento internacional da Camerata Antiqua de Curitiba, que em seus 50 anos de história se consolidou como um dos grupos mais importantes do país na interpretação de repertórios barroco, renascentista e contemporâneo.