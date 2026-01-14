Câmbio Verde troca resíduos por hortifrutis em 14 pontos de Curitiba hoje

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Câmbio Verde da Prefeitura de Curitiba realiza nesta quinta-feira (15) a troca de materiais recicláveis e óleo de cozinha usado por frutas e verduras em 14 pontos da cidade. A ação acontece em bairros como São Braz, Pinheirinho, Tatuquara, CIC e Bairro Novo.

O Câmbio Verde funciona das 9h às 16h, dependendo da localidade. Em São Braz, por exemplo, o atendimento é das 9h às 10h na Rua Concriz, esquina com Durval Pinto Cordeiro. Já no Conjunto Habitacional Pinheirinho, a troca acontece das 14h às 15h na Rua Jorge Coleraus Barbosa, esquina com Eng. João Bley Filho.

Para participar, os moradores devem levar materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro e metal, além de óleo de cozinha usado. A cada 4 kg de recicláveis ou 2 litros de óleo, o participante recebe 1 kg de frutas e verduras da época.

O programa visa incentivar a separação correta do lixo e a reciclagem, além de promover uma alimentação mais saudável para a população. Os alimentos distribuídos são adquiridos de pequenos produtores da região metropolitana de Curitiba.

Outros serviços itinerantes

Além do Câmbio Verde, a Prefeitura oferece outros serviços itinerantes nesta quinta-feira. O SINE Móvel atende no Terminal Cabral das 9h às 15h. Já o Consultório na Rua funciona na FAS SOS, no Centro, das 9h às 16h. A coleta de lixo tóxico acontece no Terminal Sítio Cercado, das 7h30 às 15h.