Câmbio Verde troca recicláveis por hortifrutis em dez bairros de Curitiba

O programa Câmbio Verde da Prefeitura de Curitiba realiza nesta terça-feira (27) a troca de materiais recicláveis por frutas e verduras em dez locais da cidade. A ação acontece em bairros como CIC, Pinheirinho, Rebouças, Cajuru, Bairro Alto e Tatuquara.

No período da manhã, das 9h às 10h, o Câmbio Verde estará presente em quatro pontos: Nossa Senhora da Luz (CIC), Parque Industrial e Vila Machado (Pinheirinho), e Vila Torres (Rebouças). À tarde, das 14h às 16h, a troca acontece em seis locais, incluindo Jardim Alvorada (Cajuru), Bairro Alto e Campo do Santana (Tatuquara).

Para participar, os moradores devem levar materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro e metal. A cada 4 kg de recicláveis, o cidadão recebe 1 kg de frutas e verduras da época. O programa visa incentivar a separação correta do lixo e promover hábitos alimentares saudáveis.

Além do Câmbio Verde, a Prefeitura oferece outros serviços itinerantes nesta terça-feira, como coleta de lixo tóxico no Terminal Capão da Imbuia, atendimento do Consultório na Rua no FAS SOS, e o ônibus da URBS Móvel próximo ao Terminal Barreirinha.