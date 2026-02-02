Câmbio Verde atende 16 pontos de Curitiba nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O programa Câmbio Verde da Prefeitura de Curitiba realiza atendimentos em 16 locais diferentes da cidade nesta terça-feira. A iniciativa permite que moradores troquem materiais recicláveis e óleo de cozinha usado por frutas e verduras frescas.

Os pontos de atendimento estão distribuídos em bairros como Boqueirão, Cajuru e Boa Vista. Os horários variam conforme a localidade, começando às 9h e se estendendo até as 16h em alguns locais.

No Boqueirão, o Câmbio Verde estará na Vila Hauer e no Tapajós. Já no Cajuru, os atendimentos acontecem em cinco pontos diferentes, incluindo Centauro, Itiberê e Vila Iraí. A região do Boa Vista concentra o maior número de locais, com nove pontos de troca.

Para participar, os moradores devem levar materiais recicláveis como papel, papelão, plástico, vidro e metal, além de óleo de cozinha usado. A quantidade mínima para troca é de 4 kg de recicláveis ou 2 litros de óleo. Em contrapartida, os participantes recebem 1 kg de frutas e verduras frescas.

O programa visa incentivar a reciclagem e a destinação correta de resíduos, além de promover uma alimentação mais saudável para a população. A lista completa com endereços e horários de atendimento pode ser consultada no site da Prefeitura de Curitiba.