Câmbio Verde atende 15 bairros de Curitiba nesta quarta-feira

O programa Câmbio Verde da Prefeitura de Curitiba realizará atendimentos em 15 locais diferentes da cidade nesta quarta-feira. O serviço itinerante permite que moradores troquem materiais recicláveis por frutas e verduras.

Pela manhã, das 9h às 11h, o caminhão do Câmbio Verde estará em bairros como Portão, Lindóia e Sítio Cercado. Já no período da tarde, das 14h às 16h, o atendimento acontece em regiões como Xaxim, Cajuru e Bairro Novo.

Confira os locais e horários de atendimento:

Manhã (9h às 11h):

– São José/Novo Mundo (Portão)

– Vila Leão (Portão)

– Vila Lindoia (Portão)

– Vila Fanny (Lindóia)

– Vila Osternack I e II (Sítio Cercado)

– Sambaqui (Sítio Cercado)

– Novo Horizonte (Sítio Cercado)

Tarde (14h às 16h):

– Bairro Novo (Sítio Cercado)

– Xaxim

– São João Del Rey (Cajuru)

– Xapinhal (Sítio Cercado)

– Trindade (Cajuru)

O programa aceita a troca de 4 kg de resíduos recicláveis (papel, papelão, vidro, ferro, alumínio, plástico, etc.) por 1 kg de frutas, verduras, legumes. Também é possível trocar 2 litros de óleo de cozinha usado por 1 kg de alimentos.