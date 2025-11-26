Câmara de Curitiba realiza edição especial de Natal do programa Câmara Aberta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Câmara Municipal de Curitiba promove neste sábado (29/11) uma edição especial de Natal do programa Câmara Aberta, como parte da programação do Natal de Curitiba 2025. O evento gratuito acontece das 9h às 18h na praça Eufrásio Correia, no Centro, com apresentações culturais, atividades esportivas, exposições e praça de alimentação.

A programação inclui shows musicais, coral, apresentações folclóricas, atividades de lazer oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude, além de visitas guiadas ao Palácio Rio Branco, sede da Câmara. Dentro do prédio histórico, haverá sessões gratuitas de fotos com o Papai Noel.

O evento faz parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, que visa revitalizar a região central da cidade. A praça Eufrásio Correia e o Palácio Rio Branco também receberam decoração especial de Natal, incluindo uma árvore de 12 metros e iluminação na fachada do edifício.

Entre as atrações musicais estão apresentações da Banda Ritmos da Loucura, Grupo Maluco por Música, Grupo HeavyMente, Grupo Imersão e corais. Também haverá atividades como futebol de botão, brechó, bazar de produtos da Receita Federal e exibição de ônibus em miniatura.

A Tribuna do Povo, espaço para participação da população, acontecerá das 12h às 13h no Palácio Rio Branco, com inscrições necessárias. O evento integra a programação do Natal de Curitiba 2025, que ocorre de 24 de novembro a 6 de janeiro em diversos pontos da cidade.