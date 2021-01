Neste domingo (31) Curitiba amanheceu com o céu entre nuvens, com umidade e calor. A instabilidade, aliada a uma área de baixa pressão e vinda de uma Frente Fria, pode favorecer o aumento de nebulosidade e chuvas isoladas ao final do dia na região de Curitiba. Na capital, a temperatura pode variar de 20ºC a 29ºC.

LEIA TAMBÉM – Homem cai durante escalada no Pico do Marumbi, bate a cabeça e morre

No Litoral, o calor é maior, com temperaturas que variam de 23ºC a 32ºC, mas as condições de instabilidade continuam presentes. Em várias regiões do Paraná, o dia amanheceu com chuvas e assim deve persistir boa parte do dia.

Entre o oeste e sudoeste, a chuva é significativa, com valores perto de 30mm em várias cidades. O solo úmido e encharcado pode favorecer a ocorrência de alagamento.