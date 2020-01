A penúltima semana do mês de janeiro de 2020 deve se bem do estilo que o curitibano está acostumado. Aumento de temperatura, chuva e até um friozinho para dar aquela reclamada tradicional no tempo.

A previsão do Instituto Tecnológico Simepar aponta que em Curitiba, o calor deve mostrar sua cara na segunda e terça-feira. Os termômetros apontam para a máxima de 29 graus, mas o sol pode demorar um pouco para aparecer deixando o céu nublado. A chuva deve chegar na quinta-feira (23) com uma frente fria. Possibilidade de chegar a 17 graus de mínima na capital paranaense. “São chuvas isoladas e o tempo vai ficar mais feio, mas no fim de semana, o tempo bom voltará”, relata a meteorologista Ana Beatriz Porto da Silva.

Maçarico ligado!

A segunda-feira vai ser de praia no litoral. A temperatura máxima pode bater 29 graus com céu claro. Ainda no litoral, Morretes pode chegar à máxima de 31 graus, ou seja, abafado ao extremo. Proteja-se e muita água para hidratação. Durante a semana, a temperatura vai permanecer alta, mas a chuva vai chegar ali por quinta-feira (23).

E no interior, como fica?

No interior do Estado, calor para a turma. Em Paranavaí, na região Noroeste, a máxima ultrapassa a marca dos 30 graus com facilidade.