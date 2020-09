Inverno? Não parece, né? O calor segue firme nesta sexta-feira (11) em Curitiba. Segundo previsão do Simepar, na capital o termômetro fica entre os 15 e 29 graus. O céu fica parcialmente nublado pela manhã, mas logo o sol domina o céu de Curitiba. Não chove nesta sexta-feira e segue assim pelo menos até quarta-feira (16), quando o Simepar prevê uma probabilidade de chuva para a capital.

+Leia mais! Sexta com calorão e sem água em Curitiba! Veja bairros afetados!

O calor fica ainda mais intenso no final de semana. No sábado (12), Curitiba tem dia aberto e temperaturas entre os 17 e 31 graus. A mesma previsão se estende para domingo, com mínima de 16 e máxima de 31 graus.

Segundo o Simepar, o dia será sem chuva em grande parte do Paraná. Fenômenos favorecem para um dia bastante quente e abafado em alguns momentos, inclusive com valores acima dos 30 ºC, como em Jacarezinho, que tem previsão de máxima de 36 graus nesta sexta-feira.

+Viu essa? Auxílio emergencial acaba em dezembro e regras para recebimento serão mais rígidas

E no litoral?

Nas praias do Paraná o calor segue com menor intensidade. Para Matinhos, por exemplo, a previsão aponta mínima de 17ºC e máxima de 23ºC, sem previsão de chuva. No final de semana esquenta um pouco mais, com mínima de 17 e máxima de 25 graus no sábado e também no domingo.