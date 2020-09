O tempo segue aberto e com altas temperaturas nesta sexta-feira (04). Segundo o Instituto Simepar, a capital terá mínima de 15 e máxima de 28 graus, sem possibilidade de chuva.

O meteorologista Lizandro Jacóbsen explica que existem mais nuvens pelo Paraná, mas sem o registro de chuva. “As temperaturas estão relativamente agradáveis em muitas cidades, com valores superiores aos 15ºC na maioria das regiões paranaenses”, explicou.

Para o final de semana, que será prolongado por causa do feriado de Independência do Brasil, na segunda-feira, e da Padroeira de Curitiba, na terça-feira, a previsão segue muito semelhante, com calor, tempo aberto e sem chuva. As temperaturas ficam entre os 14 e 29 graus.

E no Litoral?

As praias do Paraná terão tempo bom e temperaturas elevadas neste feriado. Matinhos, por exemplo, terá mínima de 17 e máxima de 24 graus. Quem for para o litoral paranaense neste feriado terá que cuidar, pois estamos em pandemia. Segundo boletim mais recente da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), são 2,2 mil mortos pela doença no estado. Por causa da pandemia, Matinhos, por exemplo, terá suas praias abertas, mas o uso de cadeiras e guarda-sóis estão proibidos.