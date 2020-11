Ventos úmidos que sopram do mar, variação de nuvens, e umidade alta. Assim deve ser o tempo em Curitiba no fim de semana. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade dos últimos dias continua e podem ocorrer chuvas isoladas tanto no sábado (21) e no domingo (22). O sol até aparece, mas fica entre nuvens. No sábado, o dia amanheceu com chuva em diversos bairros de Curitiba.

De acordo com a meteorologia, o sábado em Curitiba será de temperaturas um pouco mais altas do que foram na sexta-feira (20). Segundo o Simepar, o frio permanece pela manhã, com os termômetros marcando cerca de 11º C de temperatura mínima. À tarde, a máxima prevista será de 25º C. A chuva está prevista para Curitiba entre o final da manhã e meio da tarde.

A grande amplitude térmica permanece no domingo. A meteorologia aponta praticamente a mesma variação nas temperaturas, com mínimas em torno de 12º C e máximas beirando os 25º C. A chance de chuviscos e menor no domingo, ou seja, a chuva está descartada em Curitiba neste dia.

Litoral

Nas praias do Paraná a previsão também é semelhante, embora por lá a chance do sol aparecer seja maior, em vários momentos dos dois próximos dias. No sábado, em Guaratuba, as temperaturas devem variar entre 18º C e 22º. Assim como na capital, chuviscos ocasionais podem ocorrer nas cidades litorâneas.

No domingo, em Matinhos e Pontal do Paraná, o mapa do Simepar aponta uma variação na marcação dos termômetros entre 17º C e 27º C. O dia deverá ser mais quente e sol brilha mais. Não há previsão de chuva na região.