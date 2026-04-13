Cajuru e Bairro Novo recebem mutirões contra dengue em abril

As regionais Cajuru e Bairro Novo recebem em abril os mutirões do programa Curitiba sem Mosquito, com orientação sobre prevenção da dengue e recolhimento de entulhos. Na Regional Cajuru, a ação acontece nesta terça (14/4) e quarta-feira (15/4) em 25 quarteirões próximos à Unidade de Saúde Camargo, com recolhimento na quinta-feira (16/4). Na Regional Bairro Novo, serão 20 quarteirões perto da unidade Salvador Allende, com orientação nos dias 20 e 22 de abril e coleta no dia 23.

Durante o mutirão, agentes de saúde orientam moradores sobre como evitar focos do mosquito transmissor da dengue e sobre o descarte adequado de materiais. Os caminhões da Secretaria Municipal do Meio Ambiente recolhem os entulhos deixados nas calçadas nas datas programadas.

Os moradores devem colocar os materiais para fora do imóvel no dia da passagem dos caminhões. Resíduos menores precisam estar embalados ou ensacados. Serão recolhidos objetos inservíveis como móveis e eletrodomésticos, materiais recicláveis, até dois pneus por residência e restos vegetais embalados de até 1m³.

Não serão coletados resíduos de construção civil, materiais tóxicos como lâmpadas e medicamentos, pneus em grande quantidade, restos vegetais não embalados e veículos de transporte. Para descarte de caliça, o morador deve solicitar coleta específica pelo telefone 156.