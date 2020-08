Segue nesta terça-feira (25) o rodízio no abastecimento de água realizado pela Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Nesta terça, bairros de Curitiba e região metropolitana ficam sem água das 16h até às 4h do dia 27, quinta-feira.

*Bairros repetidos na lista serão afetados em diferentes áreas.

Bairros afetados pelo rodízio desta terça-feira (25)

Curitiba

*Área da Gravidade do Reservatório Corte Branco: Guabirotuba, Uberaba, Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer.

*Área de Recalque do Reservatório Corte Branco: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.

*Área da Gravidade do Reservatório Cajuru: Jardim Botânico, Rebouças, Centro, Cristo Rei, Hugo Lange, Prado Velho, Juvevê, Alto da XV.

*Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri: Bacacheri, Boa Vista.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri: Ahú, Atuba, Bacacheri, Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Cívico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

*Área da Gravidade do Reservatório Santa Cândida: Santa Cândida, Tingui, Bacacheri, Atuba.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Santa Cândida): Barrerinha, Boa Vista, Santa Cândida.

*Área do Recalque Alto do Reservatório Santa Felicidade: Butiatuvinha, Lamenha Pequena, Santa Felicidade.

*Área do Recalque Médio do Reservatório Santa Felicidade: Santa Felicidade, Butiatuvinha.

*Área da Gravidade do Reservatório São Braz: Cascatinha, Santa Felicidade, São Braz.

*Área de Recalque do Reservatório São Braz: Butiatuvinha, Cascatinha, Orleans, Santa Felicidade, São Braz, Santo Inácio.

*Área da Gravidade do Reservatório Vila Guarani: Santa Cândida, Atuba.

*Área do Reservatório Ceasa: Campo de Santana, Caximba, CIC, Ganchinho, Tatuquara, Umbará, Sítio Cercado.

*Área de Recalque do Reservatório Xaxim: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

Almirante Tamandaré

*Solar Tanguá, Nossa Senhora do Pilar, Tanguá.

*Parque São Jorge, Jardim Gramado, Jardim Josiane, Vila Ajambi, Jardim Roma, Vila Edwirges, Jardim Arco Iris, Planto Santo Antônio, Jardim São Venâncio.

Campo Magro

*Área de Recalque do Reservatório Santa Felicidade: Boa Vista.

*Área do Booster Boa Vistaoa Vista.

*Área do Booster Santa Cecília: Boa Vista.

Colombo

*Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Maracanã.

*Área de Recalque do Reservatório Vila Guarani: Guaraituba, Maracanã, Guarani, Monza, Atuba, Rio Pequeno, Campo Pequeno, São Gabriel.

*Área da válvula José Beira Silva: Arruda, Santa Tereza.

*Área da válvula José Leal Fontoura: Centro, Jardim Florença, Gabirobal.

*Área do Booster Uvaranal: Uvaranal, Sapopema.

*Área do Booster Colombo Centro: Centro (parcial).

Fazenda Rio Grande

*Área da Gravidade do Reservatório Centro Fazenda Rio Grande: Eucaliptos, Hortência, Iguaçu, Nações, Santarém, Santa Terezinha.

*Área de Recalque do Reservatório Centro Fazenda Rio Grande: Dos Estados, Iguaçu, Santa Terezinha, Jardim São Lourenço, Jardim Brilhante, Jardim Kokubo, Ipê, Eucaliptos, Nações.

Pinhais

*Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.

Piraquara

*Área da Gravidade do Reservatório Guarituba Redondo: Planta Pontoni, Planta Ricardo Vagner, Jardim Alterosa, Jardim Itiberê, Jardim Dos Eucaliptos, Bosque Centenário, Planta Guarituba, Bosque Tarumã, Vila Izabel, Vila Palmas, Vila Dirce, Vila Pedro Alcântara, Jardim Florença e Planta São Mateus.

São José dos Pinhais

*Área da Gravidade do Reservatório Arujá: Aristocrata, Centro, Zaniolo, Braga, Cruzeiro, Águas Belas, Ouro fino, Bom Jesus, Itália, Colônia Rio Grande, Pedro Moro, Santo Antônio, Costeira.

*Partes do Quississana; Costeira; Muricy.

Quatro Barras – Retorno às 15h do dia 27

*Centro e Banhadão

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.