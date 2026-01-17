Caixinha de som na Praia é perturbação de sossego? Entenda o que é regra no Paraná!

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) registrou uma queda significativa nas ocorrências de perturbação do sossego no Litoral durante o Verão Maior Paraná. Dados recentes mostram que os registros totais caíram de 599 em 2024 para 489 em 2025, uma redução de 18,36%. A diminuição foi observada em municípios com grande fluxo turístico, como Guaratuba (24,5%) e Pontal do Paraná (25,13%).

O major Anderson Couto de Moraes, coordenador operacional da PMPR no Verão Maior, destaca que a maioria dos veranistas tem colaborado com as orientações. “O direito ao lazer não deve ultrapassar o limite do respeito coletivo. Sons altos, caixas automotivas e ruídos que afetem o bem-estar ou o descanso de outras pessoas já configuram perturbação do sossego, independentemente do horário”, explica.

A perturbação ocorre quando o volume excessivo interfere na tranquilidade de terceiros em praias, vias públicas, estacionamentos, residências ou áreas de grande circulação. Apesar da redução geral das ocorrências, a PMPR mantém atenção permanente para coibir excessos e garantir o cumprimento da legislação.

Caixinha de som ‘estourando’ na praia? Denuncie!

Quando uma denúncia é registrada, uma equipe é enviada ao local para verificar a situação. Se o abuso for confirmado, o responsável é orientado a desligar o equipamento imediatamente. Dependendo do caso, podem ser aplicadas medidas administrativas e criminais, como a lavratura de termo circunstanciado e a apreensão do aparelho de som.

A PMPR reforça que o uso moderado do som e o respeito ao próximo são fundamentais para que todos possam aproveitar os espaços públicos com tranquilidade durante a temporada de verão no Litoral paranaense.

