A Caixa Econômica Federal (CEF) paga nesta quarta-feira (16) a última parcela do Auxílio Emergencial a 4,8 milhões de trabalhadores. Entre os beneficiários, 1,6 milhão estão no grupo que recebem do Bolsa Família, cujo número do NIS encerra em 5 e vão receber a última parcela do benefício, de R$ 300. A última parcela será paga a todos os beneficiários deste público até 23 de dezembro.

publicidade

+Leia mais! Pandemia deixa ceia de Natal mais cara em Curitiba; veja preços

Cerca de 3,2 milhões de beneficiários do Ciclo 6 nascidos em abril receberão R$ 1,1 bilhão em suas contas Poupança Social Digital. Desse total, 63,5 mil receberão R$ 95,2 milhões referentes às parcelas do Auxílio Emergencial. Os demais, 3,2 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,0 bilhão. O calendário para beneficiários deste grupo vai até 29 de dezembro.

Para quem não pertence ao Bolsa Família, a grana está creditada em conta poupança digital da Caixa ( CaixaTem). Pagamentos e compras por meio do cartão virtual estão liberados, mas saques e transferências serão liberados no dia 6 de janeiro.

As pessoas podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br