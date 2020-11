A Caixa Econômica Federal libera, nesta quarta-feira (25), auxílio emergencial para 5,1 milhões de beneficiários. São cerca de 3,5 milhões de beneficiários do quinto ciclo nascidos em março que receberão R$ 1,2 bilhão em suas contas.

publicidade

Segundo o banco, além destes valor, 168,3 mil receberão R$ 110,9 milhões referentes às parcelas do auxílio emergencial. Os demais, 3,4 milhões, receberão as parcelas do Auxílio Emergencial Extensão, em um montante de R$ 1,1 bilhão.

Os valores podem ser movimentados a partir desta quarta-feira pelo aplicativo Caixa Tem. Já os saques emergenciais para quem recebe o crédito serão liberados a partir do dia 4 de janeiro de 2021.

A Caixa faz ainda, nesta quarta-feira (25), o pagamento da terceira parcela do Auxílio Emergencial Extensão para os beneficiários do Bolsa Família. Cerca de 1,6 milhão de pessoas com Número de Identificação Social (NIS) final 7 receberão R$ 422,2 milhões.

Juntos podemos fazer mais. Esse conteúdo foi produzido da forma como a Tribuna sempre pensou, colocando as pessoas em primeiro lugar. Neste cenário de pandemia, estamos ainda mais comprometidos em trazer informação útil e histórias positivas para a sociedade. Você pode fazer parte essa missão apoiando o nosso jornal com uma doação de qualquer valor.