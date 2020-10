Será liberado nesta quarta-feira (14) o pagamento do Abono Salarial pela Caixa Econômica Federal. Os valores variam de R$ 88 a R$ 1.045, dependendo dos casos. mais de 731 mil trabalhadores nascidos em outubro têm direito ao saque do benefício.

Desta vez os valores serão liberados para trabalhadores nascidos em outubro. Segundo a Caixa, os recursos podem ser sacados com o Cartão do Cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos Correspondentes Caixa Aqui e nas agências.

O valor do Abono Salarial varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano-base 2019. Beneficiários correntistas da Caixa, nascidos entre julho e dezembro, já receberam o benefício por meio de crédito em conta no último dia 30 de junho.

Calendário de pagamento do abono salarial

Nascidos em Recebem a partir de Julho 16/07/20 Agosto 18/08/20 Setembro 15/09/20 Outubro 14/10/20 Novembro 17/11/20 Dezembro 15/12/20 Janeiro 19/01/21 Fevereiro 19/01/21 Março 11/02/21 Abril 11/02/21 Maio 17/03/21 Junho 17/03/21

Quem tem direito ao abono salarial

Segundo a Caixa, têm direito ao abono salarial trabalhadores que estão inscritos no PIS há pelo menos cinco anos e que tenha trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.