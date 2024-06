A Polícia Civil do Paraná (PCPR) lançou um concurso para adoção de dois de seus cães policiais. Átila e Camboja estão aposentados e são os pioneiros do Núcleo de Operações com Cães. Após nove anos de serviços prestados à sociedade, incluindo diversas apreensões de drogas, eles finalmente poderão desfrutar do merecido descanso. As inscrições para o concurso começam no dia 3 e vão até o dia 23 de junho, voltadas exclusivamente para policiais civis.

O cão Átila, um Pastor Belga de Malinois, foi um dos primeiros cães farejadores a atuar na Polícia Civil do Paraná e tem pouco mais de 10 anos. A K9 Camboja, uma Pastora Holandesa, tem aproximadamente 11 anos. Ambos os cães foram exímios farejadores de drogas e deixaram um legado significativo na atividade de cães da PCPR. Agora, eles merecem um bom lar onde possam viver uma vida pet tranquila e receber amor, atenção, cuidados e carinho de uma família.

É importante destacar que Átila e Camboja precisam ser adotados juntos, pois trabalharam lado a lado durante toda a vida e ainda mantêm um vínculo afetivo muito forte.

Para a Polícia Civil, a adoção responsável desses cães representa o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à proteção da sociedade. A história desses animais começou ainda quando eram filhotes, com todo o treinamento necessário, e se desenvolveu ao longo de suas carreiras exitosas. Os cães são extremamente dóceis e sociáveis com pessoas e crianças, embora possam apresentar algumas restrições em relação a outros animais.

Concurso

As inscrições para o concurso começam no dia 4 e vão até o dia 23. Os interessados devem enviar um e-mail para denarc.nocpatobranco@pc.pr.gov.br, informando dados pessoais, endereço e contato. Além disso, devem mencionar se já tiveram cães anteriormente e descrever o tipo de espaço físico disponível para acolher os cães.

Após a inscrição, a PCPR fará uma seleção dos potenciais adotantes e realizará visitas para entrevistas. Serão considerados a adequação do local para abrigar os cães e a aptidão dos candidatos para a adoção dos animais.

NOC

O Núcleo de Operações com Cães da PCPR foi fundado em 2012 e conta com cães farejadores de drogas, armas e munições nas unidades de Curitiba, Cascavel, Pato Branco, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu.

