Três dos cães que mais apreenderam drogas na história da Polícia Militar (PM) do Paraná agora terão o merecido descanso. As cadelas Lótus, Kira e Loba encontraram mais de 2 toneladas de entorpecentes em 9 anos de atividade na Companhia de Operações com Cães (COC) do Batalhão de Operações Especiais (Bope) em Curitiba. Agora, se aposentaram.

Lótus e Kira, irmãs da raça pastor belga malinois, e a pastora alemã Loba vão ser adotadas pelos próprios policiais com quem atuaram. Na despedida, a COC organizou uma cerimônia e inaugurou uma nova galeria de heróis caninos na companhia, com os nomes das três cadelas em destaque.

Homenagem a Lótus, Kira e Loba na Companhia de Cães da PM. Foto: Soldado Adilson Voinaski Afonso

“Nada mais justo do que fazermos esta despedida oficial. Isso não significa a Lótus, Kira e Loba que não possam voltar ao quartel, mas agora o compromisso delas é com o descanso e poder aproveitar os últimos anos da vida”, afirma o capitão Gustavo Dalledone Zancan, comandante da COC.

Trio destaque da PM

Lótus é a cadela recordista de apreensões de droga de todas as corporações policiais do Paraná. Somente em uma ocorrência, ela encontrou 600 kg de maconha. Por se destacar e ser dócil, a cadela participou da formação de muitos policiais que atuam na Companhia de Cães.

A eficiência também levou a pastora a ser conhecida como o terror dos traficantes. No embarque para a Ilha do Mel durante a Operação Verão no litoral do Paraná, por exemplo, era só Lótus chegar na fila para que as pessoas já começassem a se livrar dos entorpecentes.

Lótus foi o cão que mais apreendeu drogas na história da PM. Agora, vai descansar. Foto: Soldado Adilson Voinaski Afonso

Em entrevista à Gazeta do Povo em 2016, o soldado Alexandre Alves, que atuava com a cadela, lembrou de uma apreensão que nem ele acreditou que Lótus encontrou a droga escondida. Após vasculharem o interior de uma casa, a cadela não parou de arranhar a parede da cozinha, toda azulejada. Aí não teve jeito, os policiais tiveram que arranjar marretas para derrubar a parede e lá estava a droga escondida. “Os cães conseguem encontrar as drogas e resolvem situações impossíveis para o ser humano como ferramenta do faro dele”, destaca o soldado que agora vai levá-la para casa.

A irmã de Lótus, Kira também se destacou na PM. Ao ponto de ser solicitada pela Força Nacional de Segurança para atuar em 2016 na Operação Enafron na fronteira entre Brasil e Paraguai, no Mato Grosso do Sul. Durante este trabalho, a cadela chegou a receber elogio do comando da Força Nacional. “Agora ela terá um merecido descanso, cumpriu uma missão muito nobre. Ela fez história”, destaca o soldado Charles Robert de Almeida, condutor de Kira e que a adotou.

Loba se destacou em operação de apreensão de drogas na fronteira com o Paraguai. Homenagem a Lótus, Kira e Loba na Companhia de Cães da PM. Foto: Soldado Adilson Voinaski Afonso

Loba, por sua vez, começou o trabalho na PM em 2010 e desde pequena já demonstrava o talento para o faro de drogas. Além de atuar no combate ao crime, Loba é mãe de dois outros cães que vem se destacando na apreensão de drogas: Flecha e Zica. “Foi muito gratificante participar da formação da Loba. Ao longo desse período conseguimos êxito em localizar bastante entorpecente em apoio às instituições como Polícia Federal, Rodoviária Federal e a própria Polícia Militar”, destaca o cabo Marcos Aurélio de Souza, que treinou a cadela.