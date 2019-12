Assaltantes de carteiros são alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) em Curitiba na manhã desta quinta-feira (12). Cinco mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva estão sendo cumpridos. Os mandados foram expedidos pela 9ª Vara Federal em Curitiba.

De acordo com a investigação, ao menos três pessoas abordaram um carteiro durante a entrega de Sedex e se apropriaram de toda a carga no dia 14 de agosto deste ano. A ocorrência foi no bairro Cajuru.

Durante o assalto, o grupo manteve o funcionário dos Correios preso dentro do baú do veículo de entregas. Toda a carga foi descarregada na casa dos investigados. Após a ação, o veículo dos Correios foi abondando e o carteiro libertado.

A prisão deve ser só o início da investigação, já que a PF pretende desmantelar um possível grupo que age no desvio de entregas dos Correios e recuperar os objetos não entregues a seus destinatários.

O suspeito detido nesta quinta será indiciado por roubo qualificado, cuja pena pode chegar até 15 anos de prisão.