Cadastro Online para vagas em creches de Curitiba reabre hoje

O Cadastro Online para solicitação de vagas em creches da Prefeitura de Curitiba reabre nesta segunda-feira (5). Pais e responsáveis por crianças de 0 a 3 anos devem realizar novo cadastro, reafirmar a intenção de vagas para 2026 e atualizar seus dados, mesmo que já tenham se cadastrado anteriormente.

O portal, criado em 2019, estava temporariamente suspenso desde 16 de novembro para distribuição de vagas. A reabertura antecipada, que costumava ocorrer em meados de fevereiro, visa beneficiar as famílias, segundo o secretário municipal da Educação, Jean Pierre Neto.

Para se cadastrar, os responsáveis devem indicar cinco opções de unidades de sua preferência. É necessário que as crianças tenham CPF para evitar duplicidade nos pedidos. O preenchimento do cadastro não garante a matrícula, que será confirmada posteriormente pela Secretaria Municipal da Educação.

A pontuação para a fila de espera será gerada automaticamente com base nos critérios da Secretaria, que priorizam crianças com deficiência, em situação de vulnerabilidade e filhos de pais que trabalham. Famílias que recebiam o vale-creche precisarão refazer a solicitação.

Em caso de dúvidas, os Núcleos Regionais da Educação nas Ruas da Cidadania estão disponíveis para atendimento. O cadastro pode ser realizado através do site oficial da Prefeitura de Curitiba.