Sozinho nesta quarentena? Que tal adotar um cãozinho? A Rede de Proteção Animal de Curitiba vai promover neste sábado (6), uma live que permitirá que os interessados adotem um cachorro. A transmissão inicia às 10h e poderá ser acessada pelo Facebook da prefeitura de Curitiba. A doação faz parte da programação da Semana do Meio Ambiente.

publicidade

LEIA MAIS – Planos frustados na pandemia? Saiba como lidar com expectativa x realidade

A transmissão vai apresentar os animais disponíveis para adoção com a participação dos veterinários da Rede de Proteção Animal. Ao todo, serão 10 animais já castrados, desverminados, microchipados e recuperados, que foram resgatados pela ambulância de atendimento à animais de rua, após serem atropelados. Na hora da escolha do cãozinho, basta enviar uma mensagem pela rede social.

Vivien Midori Morikawa, gerente técnica do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, explica que os futuros tutores poderão tirar dúvidas quanto a saúde do cachorro. “No contato, podem ser tiradas dúvidas sobre os animais e a adoção. Cada interessado recebe um questionário de entrevista, parte do processo de adoção responsável”, disse Vivien Morikawa.

LEIA AINDA – Quem atropelar animais e não prestar socorro poderá receber multa em Curitiba

publicidade

Antes de buscar o animal de estimação, será feito uma análise do questionário preenchido pelo tutor. Se aprovado, no domingo (7), irá acontecer a entrega na sede do Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar), das 9h às 12h e das 13h30 às 15h30. O endereço é na Rua Lodovico Kaminsli,1381, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC).

Cães e gatos no Facebook

Caso não consiga acompanhar a live, o interessado na adoção tem a possibilidade de encontrar na página da Rede de Proteção Animal, alguns cães e gatos que estão prontos para a adoção. No momento, são 30 animais estão à espera de um tutor (dono). E quem quiser, ainda pode marcar um agendamento para conhecer de perto o pet, para que isto aconteça, basta entrar em contato pelo telefone (41) 99963-0233.

VIU ESSA? Crise da covid-19 muda Dia dos Namorados: 37% não vão trocar presentes