O cachorro Buck, da raça American Bully, que foi roubado na casa de uma família em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, foi encontrado pela Polícia Civil na tarde dessa segunda-feira (9). O bicho, que foi levado por bandidos no assalto à casa da família junto com uma TV, foi encontrado com dois jovens, que foram encaminhados à delegacia pra prestar esclarecimentos. Um deles é adolescente.

O caso está sob investigação no Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), sob o comando do delegado Rodrigo Brown.

O caso

A família estava desesperada com o sumiço do animal, Buck, que desapareceu após um assalto. Marginais invadiram a casa da família, na última sexta-feira, e levaram o cachorro. Na sexta, Aline Sbrissia deixou a residência, no Centro da cidade, para ir ao trabalho no começo na tarde e quando retornou percebeu o furto. “Televisores foram levados, um vídeo game do meu filho e o Buck sumiu. Ele é um cachorro de raça e estava ajudando toda a família. Eu perdi meu pai na terça-feira (3), e não está sendo fácil. Meu filho tem sete anos e é muito apegado ao Buck, que tem apenas 4 meses”, relatou a mãe.

