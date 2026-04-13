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Business Round reúne startups e investidores em Curitiba nesta terça

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 13/04/26 11h02
Business Round conecta empreendedores e inovação em Curitiba nesta terça-feira. Foto: Isabella Mayer/SECOM

O Business Round acontece nesta terça-feira (14/4), às 18h, na Mercadoteca do Shopping Crystal, em Curitiba, reunindo startups, empreendedores e investidores em um evento voltado para conexões de negócios. A entrada é solidária, mediante doação de 1 quilo de alimento não perecível.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação e da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, dentro do movimento Vale do Pinhão. O evento busca criar oportunidades para apresentação de ideias e ampliação da rede de contatos no ecossistema de inovação da capital.

A programação inclui pitches de negócios, espaço para divulgação de soluções, networking guiado e momentos de integração. O objetivo é facilitar a troca de experiências e a construção de parcerias entre participantes.

O evento ocorre na Rua Comendador Araújo, 731, no Batel. A proposta é oferecer um ambiente informal e dinâmico para que encontros possam evoluir para projetos e negócios concretos.

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