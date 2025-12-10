BR-376 interditada após acidente gravíssimo envolvendo caminhão com ácido

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um grave acidente envolvendo três caminhões interdita por completo a BR-376, no km 665, sentido Santa Catarina, em Guaratuba. A colisão, que aconteceu entre o final da madrugada e início da manhã desta quarta-feira (10), resultou em uma morte e deixou uma pessoa ferida.

A situação é ainda mais delicada porque houve derramamento de ácido clorídrico pista, o que exige cuidados especiais para a limpeza e liberação do local.

Para evitar que motoristas fiquem retidos em áreas sem estrutura adequada ou possibilidade de retorno, a contenção de veículos está sendo realizada no posto da Polícia Rodoviária Federal, em Tijucas do Sul.

a PRF informou que o acidente ocorreu quando um dos caminhões colidiu na traseira de uma carreta que trafegava na faixa 2. Depois, este segundo caminhão bateu na traseira de outro caminhão, que seguia na faixa 3. O condutor do caminhão que colidiu na traseira morreu no local.

Equipes da PRF e da concessionária responsável pelo trecho estão no local prestando atendimento. A pista central e a da direita estão ocupadas pelos veículos acidentados, mas o tráfego está completamente interrompido em ambos os sentidos.

Até o momento, não há previsão para a liberação da rodovia.

