BR-376 é totalmente interditada após caminhão tombar e pegar fogo

Na tarde desta terça-feira (17), um caminhão pegou fogo no quilômetro 668 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná. O veículo, que transportava madeira, trafegava no sentido Santa Catarina quando tombou e pegou fogo. Ambos os sentidos da rodovia estão interditados.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão morreu no local. Em atualização às 19h20, a polícia confirmou a liberação de duas faixas sentido norte.

A Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho, informou que por volta das 18h20, o quilômetro 1,3 da BR-101, no sentido Curitiba, em Garuva (SC), já registrava 1 km de congestionamento. No sentido Santa Catarina, no km 664 da BR-376, a fila era de 3 km.

🚙Fila 1 km. pic.twitter.com/9C2ePGaPbE — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) June 17, 2025

Equipes da PRF e da concessionária atuam no local para controlar o incêndio e fazer o atendimento da ocorrência.