A saída para o feriado do Dia da Consciência Negra nesta sexta-feira (20) exige atenção dos motoristas que deixam Curitiba e cortam o Paraná. O tombamento de um caminhão bloqueou totalmente a BR-376 em direção a Santa Catarina pelo menos até às 7h50, gerando ao menos 25 quilômetros de fila e empurra parte do fluxo para a BR-277, onde também há lentidão. No interior do estado, detonação de rochas na PRC-466, obras na PR-160 e restrições para veículos de carga completam o movimento nas estradas. Perto das 8h o fluxo já havia sido liberado.

Acidentes e reflexos na Região Metropolitana de Curitiba

BR-376 (km 659, Tijucas do Sul — sentido Santa Catarina): Quando: nesta sexta-feira (20), sem previsão de liberação. O que acontece: bloqueio total de todas as faixas após a saída de pista e o tombamento de um caminhão, sem vítimas. Impacto: o bloqueio forma 25 quilômetros de fila com trânsito parado para a remoção do veículo. Motoristas que seguem pela rodovia, logo após a região do aeroporto em São José dos Pinhais e antes do acesso ao Contorno, enfrentam retenção forte e falta de sinalização antecipada para desvio. A orientação é adiar a viagem ou buscar rotas alternativas.



BR-277 (trecho do pedágio — sentido Litoral): Quando: nesta sexta-feira (20), com pico de fluxo previsto entre 6h e 12h. O que acontece: lentidão com cerca de seis quilômetros de fila na altura da praça de pedágio. Impacto: a rodovia recebe parte dos motoristas que desviam da BR-376 pelo Contorno até a BR-277, rumo ao Litoral e a Santa Catarina pela ponte de Guaratuba, além do aumento de 20% a 34% no volume de veículos esperado para o feriado.



Bloqueios programados e obras no interior

PRC-466 (km 223, entre Pitanga e Turvo): Quando: nesta sexta-feira (20), das 14h às 17h. O que acontece: interdição total da rodovia programada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) para detonação de rochas. Impacto: bloqueio completo da passagem na região central do estado por três horas à tarde, o que exige mudança de horário para quem cruza o trecho.



PR-160 (Telêmaco Borba): Quando: ao longo desta sexta-feira (20). O que acontece: sistema pare-e-siga por causa das obras de construção do novo viaduto. Impacto: redução de velocidade e paradas alternadas no trânsito nos Campos Gerais.



Horários de pico e restrições de tráfego

Previsão de movimento intenso (hoje, 20): BR-277 (sentido Litoral), PR-407 e PR-508 (EPR Litoral Pioneiro): tráfego intenso em direção às praias das 6h às 12h. BR-376 (Campos Gerais / Norte — Motiva Paraná): movimento intenso das 8h às 12h, com pico às 9h. BR-277 (sentido Interior) e BR-373 (Via Araucária): tráfego carregado das 9h às 12h. BR-376 / BR-101 (sentido Santa Catarina — Arteris Litoral Sul): fluxo intenso das 9h às 18h, agravado pela interdição no km 659.



Restrição para caminhões (hoje, 20, das 6h às 12h): Onde: rodovias federais de pista simples (como trechos da BR-376, BR-373 e BR-369) e estaduais PR-170, PR-090, PR-323 e PR-445. Impacto: proibição da circulação de veículos de carga com dimensões ou peso excedentes (acima de 2,6 metros de largura, 4,4 metros de altura, 19,8 metros de comprimento ou 58,5 toneladas), para dar fluidez aos veículos de passeio na saída do feriado.



O que segue além desta sexta-feira

Duas frentes continuam no radar dos motoristas após o dia de hoje: a operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com fiscalização reforçada até domingo (22) voltada a ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante, e as obras do novo viaduto na PR-160, em Telêmaco Borba, que seguem sem prazo encerrado neste feriado. Em emergência nas rodovias, o motorista deve ligar para 191 (federais) ou 198 (estaduais).