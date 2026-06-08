BR-277 terá bloqueio total para explosão em obras: movimento nas estradas do Paraná

As rodovias do Paraná iniciam esta segunda-feira (08/06) com o retorno do fluxo típico de dias úteis, marcado pela circulação intensa de veículos comerciais, transporte de cargas e deslocamentos entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Apesar da melhora nas condições em comparação ao fim de semana, alguns trechos exigem atenção devido à presença de neblina, obras e estreitamentos de pista.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277

Na BR-277, os motoristas encontram pontos de neblina nas primeiras horas da manhã entre Curitiba e São José dos Pinhais. A recomendação é utilizar luz baixa, reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente.

No sentido interior, o trecho que passa por Campo Largo segue sob monitoramento. Nos últimos dias foram registradas ocorrências de panes mecânicas e acidentes que provocaram lentidão pontual, exigindo atenção dos condutores ao longo do corredor administrado pela concessionária.

A situação no km 34, na região de Morretes, já está normalizada. O trecho havia operado em meia pista durante o fim de semana em razão de um acidente envolvendo caminhões.

Outro ponto de atenção está na região de Irati, onde está programado para esta terça-feira (09/06) um bloqueio temporário da rodovia para a realização de explosão controlada de rochas. A medida faz parte das obras de duplicação da BR-277 e poderá provocar interrupções momentâneas no tráfego. Motoristas que pretendem viajar pelo trecho devem acompanhar as atualizações das concessionárias e programar o deslocamento com antecedência.

BR-376

A BR-376 apresenta pontos de atenção na chegada a Ponta Grossa. O tráfego segue com estreitamento de pista, desvios e interdições parciais relacionados às obras de infraestrutura que impactam os acessos da região.

Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização temporária implantada nos trechos em obras.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-092 (Rodovia dos Minérios)

Na PR-092, especialmente na região de Almirante Tamandaré, a orientação é de cautela redobrada. O trecho registrou acidentes recentes tanto em áreas urbanas quanto rodoviárias, aumentando a necessidade de atenção dos motoristas.

Concessão EPR Litoral Pioneiro

Nas rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro, que conectam o litoral, os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, o tráfego flui normalmente nesta manhã. As condições climáticas são favoráveis na maior parte do trecho, sem registros de bloqueios significativos.

Resumo das condições de tráfego

Rodovia Trecho Situação BR-277 Curitiba – São José dos Pinhais Neblina e atenção redobrada BR-277 Campo Largo Fluxo normal, com monitoramento de ocorrências BR-277 Irati Bloqueio programado para terça-feira devido às obras de duplicação BR-277 Morretes (km 34) Tráfego totalmente normalizado BR-376 Entrada de Ponta Grossa Obras, desvios e estreitamento de pista PR-092 Almirante Tamandaré Atenção devido a acidentes recentes Rodovias da EPR Litoral Pioneiro Campos Gerais, Norte Pioneiro e Litoral Fluxo normal e tempo estável