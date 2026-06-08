BR-277 terá bloqueio total para explosão em obras: movimento nas estradas do Paraná

As rodovias do Paraná iniciam esta segunda-feira (08/06) com o retorno do fluxo típico de dias úteis, marcado pela circulação intensa de veículos comerciais, transporte de cargas e deslocamentos entre municípios da Região Metropolitana de Curitiba. Apesar da melhora nas condições em comparação ao fim de semana, alguns trechos exigem atenção devido à presença de neblina, obras e estreitamentos de pista.
Rodovias Federais (BRs)
BR-277
Na BR-277, os motoristas encontram pontos de neblina nas primeiras horas da manhã entre Curitiba e São José dos Pinhais. A recomendação é utilizar luz baixa, reduzir a velocidade e manter distância segura do veículo à frente.
No sentido interior, o trecho que passa por Campo Largo segue sob monitoramento. Nos últimos dias foram registradas ocorrências de panes mecânicas e acidentes que provocaram lentidão pontual, exigindo atenção dos condutores ao longo do corredor administrado pela concessionária.
A situação no km 34, na região de Morretes, já está normalizada. O trecho havia operado em meia pista durante o fim de semana em razão de um acidente envolvendo caminhões.
Outro ponto de atenção está na região de Irati, onde está programado para esta terça-feira (09/06) um bloqueio temporário da rodovia para a realização de explosão controlada de rochas. A medida faz parte das obras de duplicação da BR-277 e poderá provocar interrupções momentâneas no tráfego. Motoristas que pretendem viajar pelo trecho devem acompanhar as atualizações das concessionárias e programar o deslocamento com antecedência.
BR-376
A BR-376 apresenta pontos de atenção na chegada a Ponta Grossa. O tráfego segue com estreitamento de pista, desvios e interdições parciais relacionados às obras de infraestrutura que impactam os acessos da região.
Motoristas devem reduzir a velocidade e respeitar a sinalização temporária implantada nos trechos em obras.
Rodovias Estaduais (PRs)
PR-092 (Rodovia dos Minérios)
Na PR-092, especialmente na região de Almirante Tamandaré, a orientação é de cautela redobrada. O trecho registrou acidentes recentes tanto em áreas urbanas quanto rodoviárias, aumentando a necessidade de atenção dos motoristas.
Concessão EPR Litoral Pioneiro
Nas rodovias administradas pela EPR Litoral Pioneiro, que conectam o litoral, os Campos Gerais e o Norte Pioneiro, o tráfego flui normalmente nesta manhã. As condições climáticas são favoráveis na maior parte do trecho, sem registros de bloqueios significativos.
Resumo das condições de tráfego
|Rodovia
|Trecho
|Situação
|BR-277
|Curitiba – São José dos Pinhais
|Neblina e atenção redobrada
|BR-277
|Campo Largo
|Fluxo normal, com monitoramento de ocorrências
|BR-277
|Irati
|Bloqueio programado para terça-feira devido às obras de duplicação
|BR-277
|Morretes (km 34)
|Tráfego totalmente normalizado
|BR-376
|Entrada de Ponta Grossa
|Obras, desvios e estreitamento de pista
|PR-092
|Almirante Tamandaré
|Atenção devido a acidentes recentes
|Rodovias da EPR Litoral Pioneiro
|Campos Gerais, Norte Pioneiro e Litoral
|Fluxo normal e tempo estável