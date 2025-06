BR-277 tem congestionamento gigante entre SJP e Curitiba após acidente

Um acidente entre duas motos e um carro, na BR-277, gerou um grande congestionamento entre São José dos Pinhais e Curitiba, na manhã desta terça-feira (17).



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente no km 83, região do bairro Cajuru, deixou uma pessoa levemente ferida que foi encaminhada ao hospital.



Às 9h26 não havia mais bloqueio na pista, porém, mais cedo, conforme a concessionária EPR Litoral Pioneiro, as faixas estavam bloqueadas para atendimento da ocorrência e o trânsito fluía pelo acostamento. Por isso, o congestionamento chegou a 5 km no início da manhã.

