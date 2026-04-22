BR-277: incêndio interdita via na volta do feriado. Situação das estradas em tempo real

Motoristas que planejam trafegar pelas rodovias federais e estaduais do Paraná nesta quarta-feira (22/04), volta do feriadão de Tiradentes, devem redobrar a atenção. Um grave acidente na BR-277, no km 137, em Balsa Nova (distrito de São Luiz do Purunã), sentido interior, resultou na interdição total da pista desde as 04h15 da manhã.

O acidente, causado por um incêndio em veículo devido a pane elétrica, não registrou vítimas, mas mobilizou o Corpo de Bombeiros e causou bloqueio significativo. Às 05h15, uma faixa foi liberada, mas a situação ainda exige cautela dos condutores .

Panorama das Rodovias Federais

As principais rodovias federais que cortam o Paraná apresentam pontos de atenção e interdições pontuais, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das concessionárias que administram os trechos.

BR-277

Na região administrada pela Via Araucária, que inclui trechos próximos a Curitiba, o acidente em Balsa Nova impacta diretamente o tráfego. Entre os quilômetros 134 e 139, na área de Campo Largo e Balsa Nova, há interdição em decorrência do sinistro no km 137. Além disso, no km 143, em Balsa Nova, uma interdição parcial para a retirada de carga gerou um congestionamento de aproximadamente 6 quilômetros. Nos demais trechos entre os quilômetros 107 e 134, o tráfego é considerado moderado.

Chamas começaram na carreta e deixaram o veículo todo destruído. Foto: Reprodução/PRF

No trecho litorâneo da BR-277, sob concessão da EPR Litoral Pioneiro, no km 17,8, em Paranaguá, a faixa 1 em ambos os sentidos está interditada para obras e manutenção, com o tráfego fluindo pela faixa 2 . Já na porção oeste da BR-277, administrada pela EPR Iguaçu, há registros de interdições e ocorrências.

No km 587, próximo ao Trevo Cataratas, em Cascavel, a faixa sentido Foz do Iguaçu está interditada para atendimento de ocorrência. Em Prudentópolis, no km 307, a pista sentido Curitiba encontra-se parcialmente interditada devido ao tombamento de um caminhão. Um acidente entre carro e caminhão no km 640, em Céu Azul, foi registrado em 21/04, e a persistência da interdição deve ser verificada .

BR-376 e BR-116

O trecho da BR-376, conhecido como Serra do Mar, e a BR-116 (Contorno Leste), ambos sob responsabilidade da Arteris Litoral Sul, demandam atenção. As áreas de escape nos quilômetros 667,3 e 671, em Guaratuba, têm sido frequentemente utilizadas, indicando a necessidade de cautela, embora o tráfego esteja fluindo com tempo bom. A concessionária também informou sobre intervenções noturnas programadas entre 22 e 29 de abril para testes de sistemas .

Na BR-116, administrada pela Arteris Régis Bittencourt, que liga Curitiba a São Paulo, há um acidente no km 440, em Registro (SP), que interdita a faixa direita sentido Curitiba, causando uma fila de 1 quilômetro. O Contorno Leste da BR-116, em geral, apresenta tráfego normal, mas com pontos de lentidão nos horários de pico .

Panorama das Rodovias Estaduais

As rodovias estaduais do Paraná, sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e fiscalização do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), também registram obras e pontos de atenção.

PR-445

Na PR-445, que conecta Londrina a Tamarana, a detonação de rochas entre Lerroville e Irerê, inicialmente prevista para hoje, foi adiada para segunda-feira (20/04), mas obras remanescentes podem causar lentidão. Além disso, interdições pontuais são esperadas em Tamarana para o içamento de treliças .

Outras Rodovias Estaduais

Outras rodovias estaduais com obras e pontos de atenção incluem:

•PRC-466 (Turvo/Palmeirinha): Detonação de rochas prevista para após o feriado (Quarta e quinta-feira) .

•PR-151 (Ponta Grossa/Palmeira): Obras de restauração em concreto, com tráfego em meia pista em alguns pontos .

•PR-092 (Norte Pioneiro): Serviços de conservação em 53 quilômetros na região de Santo Antônio da Platina .

•PRC-487 (Nova Tebas): Detonação de rochas programada para esta quarta-feira (22/04) .

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024