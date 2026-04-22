Estradas

BR-277: incêndio interdita via na volta do feriado. Situação das estradas em tempo real

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 22/04/26 08h27
Imagem mostra um caminhão incendiado na BR-277
Caminhão teve uma pane elétrica e ficou completamente incendiado. Foto: Reprodução/Bom Dia Paraná/RPC.

Motoristas que planejam trafegar pelas rodovias federais e estaduais do Paraná nesta quarta-feira (22/04), volta do feriadão de Tiradentes, devem redobrar a atenção. Um grave acidente na BR-277, no km 137, em Balsa Nova (distrito de São Luiz do Purunã), sentido interior, resultou na interdição total da pista desde as 04h15 da manhã.

O acidente, causado por um incêndio em veículo devido a pane elétrica, não registrou vítimas, mas mobilizou o Corpo de Bombeiros e causou bloqueio significativo. Às 05h15, uma faixa foi liberada, mas a situação ainda exige cautela dos condutores .

Panorama das Rodovias Federais

As principais rodovias federais que cortam o Paraná apresentam pontos de atenção e interdições pontuais, conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e das concessionárias que administram os trechos.

BR-277

Na região administrada pela Via Araucária, que inclui trechos próximos a Curitiba, o acidente em Balsa Nova impacta diretamente o tráfego. Entre os quilômetros 134 e 139, na área de Campo Largo e Balsa Nova, há interdição em decorrência do sinistro no km 137. Além disso, no km 143, em Balsa Nova, uma interdição parcial para a retirada de carga gerou um congestionamento de aproximadamente 6 quilômetros. Nos demais trechos entre os quilômetros 107 e 134, o tráfego é considerado moderado.

Chamas começaram na carreta e deixaram o veículo todo destruído
Chamas começaram na carreta e deixaram o veículo todo destruído. Foto: Reprodução/PRF

No trecho litorâneo da BR-277, sob concessão da EPR Litoral Pioneiro, no km 17,8, em Paranaguá, a faixa 1 em ambos os sentidos está interditada para obras e manutenção, com o tráfego fluindo pela faixa 2 . Já na porção oeste da BR-277, administrada pela EPR Iguaçu, há registros de interdições e ocorrências.

No km 587, próximo ao Trevo Cataratas, em Cascavel, a faixa sentido Foz do Iguaçu está interditada para atendimento de ocorrência. Em Prudentópolis, no km 307, a pista sentido Curitiba encontra-se parcialmente interditada devido ao tombamento de um caminhão. Um acidente entre carro e caminhão no km 640, em Céu Azul, foi registrado em 21/04, e a persistência da interdição deve ser verificada .

BR-376 e BR-116

O trecho da BR-376, conhecido como Serra do Mar, e a BR-116 (Contorno Leste), ambos sob responsabilidade da Arteris Litoral Sul, demandam atenção. As áreas de escape nos quilômetros 667,3 e 671, em Guaratuba, têm sido frequentemente utilizadas, indicando a necessidade de cautela, embora o tráfego esteja fluindo com tempo bom. A concessionária também informou sobre intervenções noturnas programadas entre 22 e 29 de abril para testes de sistemas .

Na BR-116, administrada pela Arteris Régis Bittencourt, que liga Curitiba a São Paulo, há um acidente no km 440, em Registro (SP), que interdita a faixa direita sentido Curitiba, causando uma fila de 1 quilômetro. O Contorno Leste da BR-116, em geral, apresenta tráfego normal, mas com pontos de lentidão nos horários de pico .

Panorama das Rodovias Estaduais

As rodovias estaduais do Paraná, sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) e fiscalização do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), também registram obras e pontos de atenção.

PR-445

Na PR-445, que conecta Londrina a Tamarana, a detonação de rochas entre Lerroville e Irerê, inicialmente prevista para hoje, foi adiada para segunda-feira (20/04), mas obras remanescentes podem causar lentidão. Além disso, interdições pontuais são esperadas em Tamarana para o içamento de treliças .

Outras Rodovias Estaduais

Outras rodovias estaduais com obras e pontos de atenção incluem:

•PRC-466 (Turvo/Palmeirinha): Detonação de rochas prevista para após o feriado (Quarta e quinta-feira) .

•PR-151 (Ponta Grossa/Palmeira): Obras de restauração em concreto, com tráfego em meia pista em alguns pontos .

•PR-092 (Norte Pioneiro): Serviços de conservação em 53 quilômetros na região de Santo Antônio da Platina .

•PRC-487 (Nova Tebas): Detonação de rochas programada para esta quarta-feira (22/04) .

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google