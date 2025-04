BR-116 tem gravíssimo acidente com morte na grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida após uma colisão frontal, na manhã desta terça-feira (22), em na BR-116, em Campina Grande do Sul.

O acidente envolvendo um caminhão e um carro aconteceu no km 44, da pista sentido São Paulo, por volta das 8h.



De acordo com a última atualização, perto das 9h, da concessionária, Arteris Régis, que administra o trecho, a faixa da direita e o acostamento estão bloqueados. Apenas a faixa esquerda está liberada no local da ocorrência, mas não há registro de filas.

