O Grupo Boticário abriu 20 novas vagas de emprego para a região de Curitiba. As ofertas são para o setor de tecnologia produtos digitais. Entre as vagas, cinco são exclusivas para pessoas com deficiência (todas as outras também estão abertas a pcds). A sede principal da empresa fica em São José dos Pinhais.

publicidade

O processo de seleção e as entrevistas serão conduzidas virtualmente por conta da pandemia do coronavírus. Para se inscrever, o interessado deve acessar o site www.eufacobonito.com.br e se candidatar até 30 de junho. Os cargos orfetados são de com os cargos de squads leaders, tech leads e developers. Os salários não foram informados, mas segundo a empresa “os salários oferecidos são compatíveis aos oferecidos para vagas da área no mercado”.

“A inovação é o ponto de partida para a perenidade do nosso negócio, algo que ganhou uma dimensão ainda maior nos últimos anos no Grupo Boticário. Estamos constantemente demandando mais profissionais qualificados em tecnologia e especificamente em digital, que deem sustentação a esse processo e continuem impulsionando a modernização tecnológica do Grupo, o que para nós é irreversível”, destaca o diretor de TI do grupo, Daniel Knopfholz.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?