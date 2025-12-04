Natal de Curitiba 2025

Bosque Alemão recebe Lanternefest neste domingo em Curitiba

Tribuna do Paraná
Festa das Lanternas promete iluminar ainda mais o domingo no Bosque Alemão. Foto: Ricardo Marajó/SECOM (arquivo)

O Bosque Alemão, um dos locais mais belos de Curitiba, será palco do Lanternefest neste domingo (7/12), a partir das 19h. O evento gratuito celebra uma tradição germânica em homenagem a São Martinho, reunindo centenas de famílias com lanternas artesanais.

A programação inclui apresentações escolares, coral e danças folclóricas em frente ao Oratório de Bach, transformado na Casa do Pão de Mel para o Natal de Curitiba 2025. O ponto alto da noite acontece às 20h, com uma procissão iluminada liderada por um personagem caracterizado como São Martinho em um cavalo branco.

O Lanternefest tem origens em tradições germânicas, com aspectos lúdicos e simbólicos ligados a São Martinho. As lanternas podem representar o ato de trazer luz ao mundo, embora não haja uma explicação exata para o costume.

Casa do Pão de Mel e decoração natalina

Durante o Natal de Curitiba 2025, o Oratório de Bach abriga a Casa do Pão de Mel, oferecendo oficinas gratuitas de bolachas natalinas de quinta a domingo, das 9h às 17h. As sessões ocorrem às 10h e 15h, por ordem de chegada. O espaço também conta com a presença do Papai Noel para fotos e conversas com os visitantes.

Todo o Bosque Alemão está decorado com iluminação cênica até 6 de janeiro. Destaques incluem luzes especiais na fachada da Casa Mila, estrelas de Belém nos canteiros e decoração natalina na trilha João e Maria. Uma árvore de 10 metros completa o cenário próximo à Casa do Pão de Mel.

