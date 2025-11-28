Natal em Curitiba 2025

Bosque Alemão oferece oficina gratuita de bolachas natalinas em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 28/11/25 10h03
Crianças e adolescentes colocam a mão na massa em oficina de bolachas natalinas no Bosque Alemão. Curitiba, 27/11/2025. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A partir deste sábado (29/11), o Bosque Alemão em Curitiba abre as portas para uma oficina gratuita de bolachas natalinas. A atividade, que faz parte da programação do Natal de Curitiba 2025, acontece no Oratório de Bach, renomeado como Casa do Pão de Mel para a ocasião. Pais e filhos de todas as idades poderão participar da experiência criativa e saborosa.

A oficina funcionará de quinta a domingo, das 11h às 18h, até 21 de dezembro. Nos dias úteis, haverá sessões às 9h, 10h, 14h e 15h. Aos finais de semana, as oficinas acontecem às 9h e 14h. Cada participante receberá um biscoito para decorar com glacês coloridos e granulados.

Além da oficina, o Bosque Alemão recebeu decoração especial para o Natal. Uma árvore de 10 metros ilumina a entrada do Oratório, enquanto a Casa Mila e os jardins ganharam iluminação festiva. No dia 7 de dezembro, às 19h30, o local sediará o tradicional Lanternfest, uma procissão iluminada em homenagem a São Martinho.

A iniciativa busca proporcionar um momento de diversão em família, incentivando a criatividade das crianças e resgatando tradições natalinas. A decoração do bosque e as atividades integram o calendário do Natal de Curitiba, que se estende até 6 de janeiro, com apresentações até 23 de dezembro.

