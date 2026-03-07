Boqueirão inicia festas de aniversário de Curitiba nas regionais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Regional Boqueirão deu início neste sábado (7/3) às comemorações pelos 333 anos de Curitiba nos bairros da cidade. O evento, realizado na Rua da Cidadania do Boqueirão, reúne moradores ao longo do dia com atrações culturais, esportivas, atividades infantis, serviços municipais e opções gastronômicas.

A programação começou às 11h com apresentações musicais e teatrais, incluindo o músico Crys Gaitero e o espetáculo Tem Mamulengo Aqui. À tarde, a escola de samba Mocidade Azul anima o público, seguida por apresentações da Família Folhas e do Gran Circo Stopim. O encerramento será às 17h com o cantor Ricardo Salmaso.

Além das atrações artísticas, o evento oferece desfile de moda, pintura facial para crianças, jogos gigantes, exposição de animais taxidermizados e distribuição de mudas de plantas. Moradores aproveitaram para levar mudas de árvores para casa e participar das atividades com a família.

Programação nas regionais

Como parte das celebrações do aniversário da cidade, Curitiba terá dez eventos comemorativos nas regionais ao longo do mês. Neste sábado, além do Boqueirão, também houve festas no Pinheirinho e em Santa Felicidade. Nos próximos fins de semana, as comemorações chegarão às demais regionais, com encerramento previsto para 29 de março no Centro.

Os eventos contam com a participação de diversas secretarias e órgãos municipais, oferecendo serviços e atividades para a população. A programação visa levar as celebrações para perto dos moradores em diferentes regiões da cidade.