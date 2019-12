O Corpo de Bombeiros atende um incêndio em duas casas e a uma pequena igreja evangélica no mesmo terreno em Guaratuba no litoral do Paraná no começo da tarde desta segunda-feira (30). A fumaça é vista a quilômetros de distância, inclusive da praia, onde muitos veranistas aproveitam o dia de calor.

A ocorrência é no bairro Vila Esperança, em uma residência de madeira. Não há vítimas. Dois caminhões de combate a incêndio e uma caminhonete de salvamento dos Bombeiros já estão no local para controlar as chamas.