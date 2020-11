A chaminé da tradicional churrascaria Costelão do Gaúchão, no bairro Hauer, um dos primeiros a funcionar no sistema 24h em Curitiba, pegou fogo na manhã desta quinta-feira (12). O Corpo de Bombeiros foi acionado para que as chamas não se propagassem para o salão do restaurante. Ninguém saiu ferido e o costelão já está aberto para receber o público.

publicidade

Segundo os bombeiros, o incêndio começou próximo das 8h. Funcionários da churrascaria chegaram a utilizar extintores, mas perceberam que o fogo estava muito forte e poderia avançar para outros espaços.

VEJA MAIS – Morte de jovem médico em acidente com fogo reforça alerta para uso de inflamáveis

O incêndio foi na chaminé e na churrasqueira. O trabalho para apagar o fogo demorou quase meia hora – a gordura encalacrada na chaminé alimentava as chamas. “Quando chegamos, os funcionários já tinham utilizado extintores, mas por causa da gordura da chaminé, tivemos que utilizar 50 litros de água para eliminar qualquer foco. Naturalmente no local fica muita fuligem e sujeira”, disse o soldado Neves que acompanhou a situação.

Apesar do incêndio, o restaurante está atendendo normalmente. A carne será assada em outra churrasqueira enquanto a que teve a chaminé incendiada será consertada. O Costelão do Gaúcho foi inaugurado em 1988 e funciona 24 horas por dia de segunda a domingo.

publicidade

VIU ESSA? – Restaurantes e coronavírus: veja lista de normas para uma refeição segura

Nos 32 anos em que está aberta, a churrascaria serve costela assada com acompanhamentos e virou referência no atendimento seja durante o almoço ou nas madrugadas.