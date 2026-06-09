Bom dia, Paraná! Fique por dentro das principais notícias desta terça-feira

O dia em Curitiba e região começa movimentado com alertas no trânsito, na economia e no clima. Enquanto os motoristas enfrentam bloqueios simultâneos que paralisam o Centro e o Capão Raso, o bolso do curitibano sente o peso da segunda gasolina mais cara do estado. Na política local, a segurança dos parques ganha um novo projeto de regras e a comissão que analisa a cassação de vereador por “rachadinha” sofre mudanças. Para completar, o tempo muda com um alerta amarelo de temporal e ventos de até 60 km/h, e moradores de três cidades devem se preparar para o desabastecimento de água devido a manutenções da Sanepar.

Confira abaixo o boletim completo com o panorama do trânsito, previsão do tempo, indicadores econômicos e as melhores opções culturais para a sua semana!

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 09/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Projeto cria regras e nova política de segurança para parques de Curitiba

2️⃣ Meri Martins substitui Bobato em comissão que analisa cassação de vereador suspeito de “rachadinha”

3️⃣ Curitiba tem a 2ª gasolina mais cara do Paraná

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: bloqueios simultâneos paralisam Centro e Capão Raso e mais bairros

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Céu com nuvens com 12°C.

🌤️ Hoje: Mín: 11°C / Máx: 19°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 11°C / Máx: 14°C.

Inmet emite alerta amarelo para o Paraná com ventos de 60 km/h e risco de granizo

💧 Serviços (Água/Luz)

Manutenção da Sanepar deixa milhares de moradores sem água em 3 cidades do Paraná

😋 Escolha do Editor

Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!

Como fazer Torta Cookie de Henrique Fogaça na air fryer em minutos

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 30,4 milhões – Ganhador

💎 Lotofácil: R$ 4,7 milhões – Ganhadores

🍀 Quina: R$ 8,5 milhões – Acumulado

Resultado das loterias aqui

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Jornalista José Carlos Fernandes lança coletânea de crônicas curitibanas

2️⃣ Djavan, Balé Giselle e dinossauros: veja tudo que rola em Curitiba esta semana

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:11

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 168.669 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,40

Sanepar (SAPR11): R$ 36,80

Dólar: R$ 5,18

Euro: R$ 6,00

Soja: R$ 127,10

Milho: R$ 64,54

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