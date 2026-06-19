Bom dia, Paraná! Fique por dentro das principais notícias desta sexta-feira

O seu dia começa bem informado com o giro de notícias da Tribuna do Paraná. Esta sexta-feira (19) exige atenção redobrada dos motoristas com o trânsito e com a falta de água em quatro bairros de Curitiba. Na política local, a capital se prepara para receber um “novo” prefeito a partir de sábado (20). O cenário policial traz a condenação histórica de um casal a mais de 600 anos de prisão, enquanto no setor de infraestrutura, túneis da década de 1980 prometem reduzir o impacto de uma megaobra em hidrelétrica.

Para o fim de semana que se aproxima, a agenda cultural está repleta de atrações, com shows de Roupa Nova e clássicos da Jovem Guarda. Confira ainda o frio na previsão do tempo, receitas exclusivas, os números acumulados da Mega-Sena e os principais indicadores econômicos do dia.

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 19/06/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Curitiba tem um “novo” prefeito a partir deste sábado (20)

2️⃣ Como túneis construídos em 1980 vão ajudar mega obra em hidrelétrica a causar menos impacto

3️⃣ Pai e madrasta são condenados a mais de 600 anos somados por forçarem adolescentes a produzir pornografia

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: megaobra e sinaleiros desligados exigem atenção nesta sexta-feira (19)

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Céu com nuvens com 10°C.

🌤️ Hoje: Mín: 6°C / Máx: 20°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 11°C / Máx: 13°C.

Previsão do tempo completa

💧 Serviços (Água/Luz)

Curitiba acorda sem água nesta sexta em 4 bairros! Veja se o seu está na lista

😋 Escolha do Editor

Que tal essa receita deliciosa? Confira abaixo!

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Que tal uma sobremesa? Confira a receita!

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🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 42 milhões (Acumulou)

💎 Lotofácil: R$ 9,5 milhões (Seis apostas dividiram o prêmio)

🍀 Quina: Não divulgado

Resultado das loterias

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Roupa Nova, seleção em campo e festa grátis: o que fazer hoje em Curitiba

2️⃣ The Fevers e Renato & Seus Blue Caps vão embalar Curitiba com clássicos da Jovem Guarda

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:49

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 168.278 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,78

Sanepar (SAPR11): R$ 37,72

Dólar: R$ 5,17

Euro: R$ 5,93

Soja: R$ 129,04

Milho: R$ 62,89

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