Bolsonaristas participam de ato ‘Reaja, Brasil’ em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Este domingo (03) foi marcado por manifestações de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em diversas cidades do país. Em Curitiba, o protesto ocorreu na Rua XV, no Centro da capital.

Nomeado como “Reaja, Brasil”, o ato começou por volta das 14h. O objetivo era demonstrar descontentamento com a postura do atual ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e com o presidente Lula.

+ Leia mais Motociclista desgovernado bate em barreira na BR-116 na RMC

Vídeos gravados no local pelo psicólogo Carlos Enilton mostram manifestantes com camisetas e bandeiras do Brasil, além de uma bandeira dos Estados Unidos e cartazes “anti-PT”. Um carro de som conduziu todo o ato na capital. Assista abaixo.

De acordo com a Guarda Municipal, até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada e a manifestação é considerada pacífica.