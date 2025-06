Bolo de Santo Antônio em Curitiba? Paróquia inova ao vender bolos inteiros

De 6 a 15 de junho, a Paróquia Imaculada Conceição, no bairro Guabirotuba, comanda mais uma edição da tradicional venda do Bolo de Santo Antônio. A iniciativa promete adoçar a vida dos curitibanos e ainda ajudar quem precisa. A Paróquia, liderada pelo pároco Marcos Huk, está preparando 5 mil pedaços e mais 100 bolos inteiros, a novidade deste ano.

Os bolos inteiros são perfeitos para dividir com a família e levar a tradição para casa, além de aumentar as chances de encontrar o santo casamenteiro. E tem mais: atendendo aos pedidos da comunidade, cada bolo vem acompanhado da famosa fitinha de Santo Antônio – aquela que a gente usa para fazer promessas e orações nos momentos de fé.

Os bolos são preparados com muito carinho por um time aguerrido de voluntárias da paróquia – as talentosas “boleiras” que colocam a mão na massa com ingredientes em grande parte doados. E olha que delícia: vêm em dois sabores que deixam o sorriso escapar: doce de leite e abacaxi. As fatias vão trazer imagens do santo protetor.

A iniciativa vai muito além de manter viva uma tradição gostosa. Toda a renda arrecadada será destinada aos projetos sociais e de evangelização da paróquia, ajudando diretamente a comunidade local. Essa é só pros antigos mesmo: Santo Antônio sempre dando uma mãozinha para quem precisa!

Santo Antônio: muito mais que casamenteiro

Santo Antônio é conhecido por ajudar as pessoas a encontrar um amor, mas ele foi muito além disso. O santo era dedicado aos pobres, defensor dos necessitados e um fiel servidor de Deus em todos os momentos.

Reconhecido pela vida de simplicidade e renúncia, ganhou o apelido de “santo dos pobres”. Sua intercessão é buscada não só por quem está procurando um amor, mas também por quem enfrenta perrengues nos relacionamentos familiares, afetivos ou em situações que parecem não ter solução.

Serviço Bolo de Santo Antônio Paróquia Imaculada Conceição

A Paróquia Imaculada Conceição está localizada na Rua Dr. Alcides Vieira Arcoverde, 244 – Guabirotuba.

Informações: (41) 3092-1779 / 9228-857

Acompanhe mais informações no Instagram da Paróquia.

Quanto custa o bolo de Santo Antônio da Paróquia Imaculada Conceição? O pedaço custa R$ 10 e o bolo inteiro R$ 60.

Confira os horários de atendimento para a venda:

06.06 – sexta – 17h às 21h

07.06 – sábado – 10h às 18h

08.06 – domingo – 9h às 15h

09 e 10 – segunda e terça das 12h às 19h

11.06 – quarta – 09h às 21h

12.06 – quinta – 09h às 19h

13.06 – sexta – 09h às 21h

14.06 – sábado – 09h às 18h

15.06 – domingo – 9h às 13h

