Boletim Tribuna: trânsito complicado, previsão do tempo animadora e tudo o que você precisa saber hoje

Bom dia, Paraná! Comece a sua terça-feira (26) bem informado com o giro de notícias da Tribuna. O dia começa com o alerta do Tribunal de Contas sobre riscos no asfalto de rodovia paranaense e o fechamento temporário do Aeroporto de Londrina. Em Curitiba, o trânsito na Linha Verde exige paciência dos motoristas logo cedo devido a um acidente, enquanto o clima promete um alívio no frio, com máximas chegando aos 21°C. No cenário econômico e de negócios, veja como uma marca local de chocolates superou a crise e confira os números milionários das loterias. Para fechar, confira as novidades culturais, como a reabertura do icônico Bar Stuart, e receitas perfeitas para aquecer o seu dia.
Confira abaixo o boletim completo desta terça-feira
☀️ BOM DIA, PARANÁ!
📅 26/05/2026
📰 Manchetes do dia
1️⃣ Tribunal de Contas aponta risco de asfalto afundar em rodovia do Paraná
2️⃣ Como um império paranaense do chocolate supera crise e prospera
3️⃣ Aeroporto de Londrina fecha após problema em avião da FAB
🚗 Trânsito e Transporte
Trânsito em Curitiba: Linha Verde com acidente, congestionamentos e bloqueio hoje
🌤️ Previsão do Tempo
Condição atual: Fog in vicinity com 13°C.
🌤️ Hoje: Mín: 14°C / Máx: 21°C.
🌤️ Amanhã: Mín: 12°C / Máx: 20°C.
Saiba mais: Chega de frio? Previsão do tempo para Curitiba promete alívio nesta semana. Até quando?
😋 Escolha do Editor
Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!
Receita de sopa cremosa de abóbora que vai blindar sua imunidade no frio
Que tal uma sobremesa? Confira a receita!
Como fazer chocolate quente perfeito: receita de chef confeiteiro
🍀 Loterias (Resultados de ontem)
💰 Mega-Sena: R$ 168 milhões – Dois ganhadores
💎 Lotofácil: R$ 1,2 milhão – Ganhador
🍀 Quina: R$ 8 milhões – Acumulou
Veja todos os resultados das loterias aqui
🎭 Agenda Cultural
1️⃣ Santuário de Curitiba mobiliza voluntários para o Corpus Christi
2️⃣ Bar Stuart define data de reabertura em Curitiba; saiba o que muda
📊 Indicadores Econômicos
🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:14
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 177.816 pts
Copel (CPLE3): R$ 14,87
Sanepar (SAPR11): R$ 37,89
Dólar: R$ 5,02
Euro: R$ 5,84
Soja: R$ 126,71
Milho: R$ 65,39
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