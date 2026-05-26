Boletim Tribuna: trânsito complicado, previsão do tempo animadora e tudo o que você precisa saber hoje

Bom dia, Paraná! Comece a sua terça-feira (26) bem informado com o giro de notícias da Tribuna. O dia começa com o alerta do Tribunal de Contas sobre riscos no asfalto de rodovia paranaense e o fechamento temporário do Aeroporto de Londrina. Em Curitiba, o trânsito na Linha Verde exige paciência dos motoristas logo cedo devido a um acidente, enquanto o clima promete um alívio no frio, com máximas chegando aos 21°C. No cenário econômico e de negócios, veja como uma marca local de chocolates superou a crise e confira os números milionários das loterias. Para fechar, confira as novidades culturais, como a reabertura do icônico Bar Stuart, e receitas perfeitas para aquecer o seu dia.

Confira abaixo o boletim completo desta terça-feira

☀️ BOM DIA, PARANÁ!

📅 26/05/2026

📰 Manchetes do dia

1️⃣ Tribunal de Contas aponta risco de asfalto afundar em rodovia do Paraná

2️⃣ Como um império paranaense do chocolate supera crise e prospera

3️⃣ Aeroporto de Londrina fecha após problema em avião da FAB

🚗 Trânsito e Transporte

Trânsito em Curitiba: Linha Verde com acidente, congestionamentos e bloqueio hoje

🌤️ Previsão do Tempo

Condição atual: Fog in vicinity com 13°C.

🌤️ Hoje: Mín: 14°C / Máx: 21°C.

🌤️ Amanhã: Mín: 12°C / Máx: 20°C.

Saiba mais: Chega de frio? Previsão do tempo para Curitiba promete alívio nesta semana. Até quando?

😋 Escolha do Editor

Que tal essa receita deliciosa para o almoço? Confira abaixo!

Receita de sopa cremosa de abóbora que vai blindar sua imunidade no frio

Que tal uma sobremesa? Confira a receita!

Como fazer chocolate quente perfeito: receita de chef confeiteiro

🍀 Loterias (Resultados de ontem)

💰 Mega-Sena: R$ 168 milhões – Dois ganhadores

💎 Lotofácil: R$ 1,2 milhão – Ganhador

🍀 Quina: R$ 8 milhões – Acumulou

Veja todos os resultados das loterias aqui

🎭 Agenda Cultural

1️⃣ Santuário de Curitiba mobiliza voluntários para o Corpus Christi

2️⃣ Bar Stuart define data de reabertura em Curitiba; saiba o que muda

📊 Indicadores Econômicos

🔴 Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 08:14

Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação

Ibovespa: 177.816 pts

Copel (CPLE3): R$ 14,87

Sanepar (SAPR11): R$ 37,89

Dólar: R$ 5,02

Euro: R$ 5,84

Soja: R$ 126,71

Milho: R$ 65,39

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