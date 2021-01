O quarto boletim de balneabilidade que foi emitido pelo Instituto Água e Terra (IAT) nesta sexta-feira (8) apontou apenas três locais impróprios para banho no Litoral do estado e prainhas do interior. Não estão favoráveis para banho a Ponta da Pita, em Antonina, o Rio do Nunes, próximo à Ponte PR-340, em Morretes, e o Balneário Olho D’Água, na Avenida Principal, em Pontal do Paraná.

Nas prainhas do interior, todos os pontos estão próprios para banho. Essa semana, o Olho D’Água apareceu como impróprio. De acordo com a biológa do Laboratório de Microbiologia do IAT, Beatriz Ern da Silveira, o local é próximo de um ponto impróprio permanente. “O grande fluxo de pessoas no local, aliado às chuvas comuns nessa época, podem provocar o transbordamento desses rios, que sofrem com descarte irregular de esgoto, até chegar em pontos de banho de mar”, explicou.

Os outros dois locais, Ponta da Pita e Rio Nunes, apareceram como impróprios por três vezes consecutivas. “Os principais fatores que dão origem à contaminação das águas são as fortes chuvas, esgoto urbano e o grande fluxo de banhistas”, revela a bióloga.

Como funciona a avaliação

O IAT monitora as águas da Costa Leste, Norte e Litoral durante o período de maior fluxo de veranistas. A avaliação se baseia na concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli), que estão presentes em esgoto sanitário clandestino e fezes humanas e de animais. Quanto maior a concentração dessa bactéria na água, maior é a possibilidade de risco a saúde dos banhistas.

As bactérias podem provocar doenças comuns como gastroenterite, diarreia, doenças de pele e infecções nos olhos, ouvidos e garganta. Outras doenças graves também podem ser transmitidas pela água, como hepatite A, cólera e febre tifoide.

Onde é feito o monitoramento?

Os pontos monitorados ficam em Guaratuba (13), Matinhos (14), Pontal do Paraná (11), Ilha do Mel (6), Morretes (3) e Antonina (2). O boletim também aponta dez rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. Eles estão indicados em letras maiúsculas no boletim.

Na Costa Oeste do Estado são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu (2), Santa Terezinha de Itaipu (3), São Miguel do Iguaçu (2), Itaipulândia (1), Missal (1), Santa Helena (3), Entre Rios do Oeste (2), Marechal Cândido Rondon (2) e na Costa Norte no município de Primeiro de Maio (1).

Locais são sinalizados

Cada ponto monitorado possui uma bandeira indicando se o local está próprio ou impróprio para banho. Elas são atualizadas às sextas-feiras, após resultado do novo boletim.

A sinalização refere-se à condição da água a 100 metros à direita e à esquerda de cada bandeira. A cor azul indica que a água apresenta boas condições de balneabilidade em qualquer condição climática e a vermelha representa áreas inadequadas para banho.