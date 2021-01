Curitiba registrou, neste domingo (24) e segunda-feira (25), 591 novos casos de covid-19, totalizando 125.635 contaminações desde o início da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, divulgado nesta segunda, 14 pessoas morreram da doença, sendo 11 delas nas últimas 48 horas.

As vítimas são nove homens e cinco mulheres, com idades entre 63 e 92 anos. Todos, portanto, com fator de risco para a covid-19. Até agora são 2.563 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Entre todos os contaminados desde março, 115.865 estão liberados do isolamento e sem sintomas da doença.

São 7.207 casos ativos na cidade, correspondentes ao número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Nesta segunda-feira (25/1), a taxa de ocupação dos 371 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 83%. No momento restam 62 leitos livres.

Números da covid-19 em 24 e 25 de janeiro

591 novos casos confirmados

14 novos óbitos (11 nas últimas 48h)

Números totais

Confirmados – 125.635

Casos Ativos – 7.207

Recuperados – 115.865

Óbitos – 2.563