O ex-governador do Paraná Paulo Pimentel, 92 anos, teve melhora no quadro de saúde, segundo boletim médico divulgado nesta sexta-feira (29). Pimentel está internado desde 25 de dezembro do ano passado no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, infectado com a covid-19.

Segundo o boletim assinado pela médica intensivista Iara Buselato Chen, ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “Houve melhora no seu quadro de saúde. O paciente está consciente e colaborativo”, diz a nota divulgada pela assessoria de imprensa do hospital. Não foi informado se ele segue respirando com a ajuda de aparelhos.

Paulo Pimentel foi governador do Paraná entre 1966 e 1971 e um dos principais empresários do ramo da comunicação do estado. Ele foi infectado pelo coronavírus junto com a esposa Yvone Lunardelli Pimentel, que não resistiu às complicações da doença e morreu no dia 8 de janeiro.

