Um bolão gigante de Curitiba ganhou, sozinho, o prêmio máximo da Quina 6496 milionária, sorteada na noite desta quinta-feira (1º). A aposta, na modalidade Bolão, tinha 50 participantes e garantiu um prêmio de R$ 14 milhões. Cada participante do bolão ganhou nada menos que R$ 281,2 mil. Nada mal, hein??

Resultado Quina 6496 milionária: 31, 32, 39, 45 e 54

O bolão gigante que abocanhou a Quina 6496 milionária foi feito na lotérica Periquito da Sorte, no bairro Seminário, em Curitiba. O Bolão tinha 8 números apostados.

Veja abaixo o detalhamento da aposta vencedora:

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR PERIQUITO DA SORTE 8 Não Bolão 50 R$14.060.514,00

Como jogar na Quina?

Na Quina o apostador deve marcar de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante. Caso prefira o sistema pode escolher os números para você através da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha. O preço da aposta com 5 números é de R$ 2,50.

