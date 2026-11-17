O motorista que circula por Curitiba nesta terça-feira (17/11) precisa redobrar a atenção e reprogramar o trajeto, especialmente na região oeste e no eixo sul da capital.

O avanço das frentes de pavimentação do Novo Inter 2 e a construção das trincheiras da Vila São Pedro impõem novos bloqueios a partir das 9h de hoje no Campina do Siqueira, que se somam a interdições recentes no Portão, no Santa Quitéria e na Linha Verde, além de alterações permanentes de sentido de circulação em quatro bairros.

Bloqueios que começam hoje (17/11)

Interdição total na Rua Padre Anchieta, no Campina do SiqueiraA partir das 9h desta terça-feira (17/11), a Rua Padre Anchieta fica totalmente bloqueada entre as ruas General Mário Tourinho e Padre Giácomo Cusmano, nas proximidades do Terminal Campina do Siqueira, para obras de pavimentação. A previsão é de que os trabalhos durem até dez dias (previsão de término em 27/11), dependendo das condições climáticas. Para desviar, o condutor deve seguir pela Rua General Mário Tourinho até a Rua Jerônimo Durski, virar à direita e retornar para a Padre Anchieta.

Bloqueio parcial na Alameda Júlia da Costa, no Campina do SiqueiraTambém às 9h desta terça-feira (17/11), duas pistas da esquerda da Alameda Júlia da Costa são interditadas no cruzamento com a Rua General Mário Tourinho. A intervenção tem duração prevista de 30 dias (até 17/12) e exige cautela redobrada dos motoristas que cruzam a região, embora a pista no sentido da Rua Hugo Kinzelmann permaneça liberada para o fluxo.

Obras em andamento com prazo definido

Bloqueio total na Avenida Presidente Arthur Bernardes, no PortãoIniciada ontem, segunda-feira (16/11), a interdição total da quadra entre as ruas Irati e João José Pichet segue até o dia 18 de dezembro para execução de pavimento em concreto. Com um dia já decorrido, restam 31 dias para a liberação da via. O desvio indicado para quem trafega pelo eixo é utilizar a Rua Coronel Airton Plaisant, que já passou por requalificação.

Meia pista na Rua Major França Gomes, no Santa QuitériaOs serviços de fresagem e recapeamento asfáltico retomados nesta segunda-feira (16/11) provocam bloqueios parciais e lentidão localizada em três trechos da via, com previsão de término nesta sexta-feira (20/11) — faltam apenas 3 dias para a conclusão. Nesta quarta (18/11) e quinta-feira (19/11), as equipes concentram os trabalhos entre as ruas Dom Orione e Professor Fábio de Souza.

Interdição de duas quadras na Rua Dr. Roberto Barrozo, no Vista AlegreEm vigor desde 29 de outubro para requalificação viária e implantação de pavimento em concreto, o bloqueio total entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme tem duração estimada de 90 dias. Completando 19 dias de obra hoje, ainda restam 71 dias para o encerramento previsto, obrigando motoristas de passagem a buscarem rotas paralelas no bairro.

Bloqueio na Rua André Szalbot, na Vila São PedroFechada totalmente desde 19 de outubro entre as ruas Ipiranga e Marechal Althayr Roszanniy para a construção das novas trincheiras da região, a via tem prazo de interdição estimado em 90 dias. Com 29 dias já executados, faltam 61 dias para a liberação do trecho, mantendo o trânsito de passagem impedido na quadra.

Desvios e bloqueios sem data de encerramento

Desvio na pista sentido sul da Linha Verde, no PinheirinhoEm operação desde 10 de novembro para o avanço das Trincheiras da Estação Vila São Pedro, o desvio na pista sentido sul ocorre entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. A alteração acompanha o cronograma global das trincheiras e provoca retenções significativas nos horários de pico no eixo sul da rodovia, exigindo redução de velocidade.

Bloqueio total na Rua Silveira Peixoto, no Água VerdeInterditada desde 26 de outubro entre a Avenida do Batel e o número 1.273 para correção e reassentamento do pavimento de paralelepípedos, a quadra tem acesso liberado exclusivamente para moradores e comerciantes. Sem prazo final fechado no boletim, a intervenção obriga os demais condutores a desviarem pelas transversais do Água Verde e do Batel.

Mudanças permanentes de sentido e preferência

Sentido único na Rua Jaime Costa, no RebouçasEm vigor desde a última quinta-feira (12/11), a Rua Jaime Costa passou a operar em mão única no trecho entre a Rua Francisco Parolin e a Rua David de Camargo Souza. A medida reorganiza a circulação interna e exige atenção à nova sinalização vertical e horizontal.

Mão única na Rua Raphael Papa, no TarumãDesde o dia 10 de novembro, um trecho da Rua Raphael Papa funciona em sentido único de circulação para eliminar conflitos em cruzamentos e dar fluidez ao tráfego local.

Nova preferência de tráfego no AbranchesValendo desde 6 de novembro, a mudança alterou as regras de preferência em dois cruzamentos no entorno da Rodovia dos Minérios. Condutores habituados ao trajeto antigo devem respeitar as novas placas de parada obrigatória e a pintura no asfalto.

Binário e preferência na Rua Adelina Ferreira Muller, no São BrazImplantada em 5 de novembro entre as ruas Altamiro Machado e Tapiranga, a alteração transformou as duas pistas separadas por canteiro central em vias de sentido único, além de dar preferência de tráfego à Rua Adelina Ferreira Muller no cruzamento com a Rua Tapiranga.